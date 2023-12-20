Ванилла SU
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Ванилла SU

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Эстетическое тейпирование — одна из наиболее эффективных и востребованных практик в бьюти-индустрии. Мы решили разобраться в ней от «А» до «Я» и составить подробную инструкцию по применению.

Эстетическое тейпирование — одна из наиболее эффективных и востребованных практик в бьюти-индустрии. Мы решили разобраться в ней от «А» до «Я» и составить подробную инструкцию по применению.

﻿﻿Ольга ЕнкоС появлением первых признаков старения наше лицо все чаще нуждается в тщательном антивозрастном уходе.

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