Семейная выплата 2026: как работающим родителям получить ежемесячную поддержку на каждого ребёнка

Когда впервые слышишь о новой государственной мере поддержки, невольно начинаешь искать подвох. Слишком уж заманчиво звучит: вы просто работаете, воспитываете детей — и вам за это доплачивают.
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