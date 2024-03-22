«Нэшвилл» набрал очки в 16 матчах подряд и обновил клубный рекорд. У команды Брюнетта 14 побед на отрезке

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Сегодня «Предаторс» обыграли «Флориду» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ. В тройку звезд матча вошли вратарь Кевин Ланкинен с 33 отраженными бросками и шатаутом, форварды Филип Форсберг (3 очка, 2+1) и Густав Нюквист (1+1).