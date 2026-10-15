МВД опубликовало законопроект: иностранцев, работающих у резидентов территорий опережающего развития, освободят от экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства.
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матом они хорошо ругаются,может сдавать по этой теме экзамен?
Диаспоры пора ликвидировать - это угроза национальной безопасности страны
Сволочи поганные
Всегда, когда вижу разновсяческие склоки вокруг раздачи нашего гражданства и связанных с ним льгот, знания родственниками мигрантов русского языка, вспоминаю какой-то НЕЛЕПЕЙШИЙ закон, действующий, кстати, у нас ДО СИХ ПОР: чтобы бездомные собаки не кусались, их КАСТРИРОВАТЬ надо! "Нэ бачу логики" - кастрированная собака не кусается, что ли?!
Так же и здесь: вместо того, чтобы принимать меры к ЗАПРЕЩЕНИЮ того, чтобы "незаменимые специалисты", приезжая на работу в Россию, СВОИХ ДОМАШНИХ С СОБОЙ ТАЩИЛИ, ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧАЛИ - рассуждают о разновсяческих потусторонних вещах: знании мигрантами русского языка, цензе оседлости, росте мигрантской преступности - "СБИВАЯ" ТЕМ САМЫМ НАМ ПРИЦЕЛ, УВОДЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ !!! По-моему это не просто маниловщина и прожектёрство, а КОРРУПЦИОННАЯ ЛАЗЕЙКА - представьте СКОЛЬКО ВЗЯТОК начнут давать, чтобы, получать разновсяческие оправдательные липовые бумажки...
Очередной идиотизм! Вместо того чтобы ужесточать условия для распоясавшихся мигрантов, им создают лазейки для беспрепятственного проникновения в Россию. А потом они побросав свои рабочие места в ТОР плавно переместятся в наиболее благодатные и денежные регионы на рынки и на распространение наркоты...
Это ж сколько надо было занести за такую «инициативу»?!
А как они собираются работать на столь важных обьектах, не зная русского языка, и следовательно не понимая, что ему говорят начальники? Понятно, что эт от законопроект протаскивают те, кто тащит в Россию торговцев на рынках и обслугу в "массажных" салонах. Там знание языка не важно, достаточно заучить пять-шесть фраз.
Странные законы против коренного населения