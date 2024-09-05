Военнослужащий ВС РФ выстрелами из автомата Калашникова сбил беспилотник ВСУ

Военнослужащий армейского корпуса группировки войск «Восток» в районе села Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР) сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа «Баба-яга» двумя выстрелами из автомата Калашникова.
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