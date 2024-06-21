Александр Дорский сделал прогноз на матч Польша – Австрия с коэффициентом 2.08

Автор Спортса Александр Дорский сделал прогноз на матч Польши и Австрии на Евро-2024. «В первом туре Австрия предстала ровно такой, какой мы ее и думали увидеть: пытающийся интенсивно прессинговать почти на всех участках поля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии