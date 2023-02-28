Конькобежец Виктор Муштаков дважды победил в финале Кубка России Ранее спортсмен стал чемпионом страны в спринтерском многоборье Барнаулец Виктор Муштаков дважды победил в финале Кубка России по конькобежному спорту, сообщает "Алтайский спорт".