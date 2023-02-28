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Конькобежец Виктор Муштаков дважды победил в финале Кубка России

Конькобежец Виктор Муштаков дважды победил в финале Кубка России

Конькобежец Виктор Муштаков дважды победил в финале Кубка России Ранее спортсмен стал чемпионом страны в спринтерском многоборье Барнаулец Виктор Муштаков дважды победил в финале Кубка России по конькобежному спорту, сообщает "Алтайский спорт".

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