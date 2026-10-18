За минувшие сутки, 17 октября, на полигон отправили 459,32 тонны твердых коммунальных отходов, а в Ленинском и Гагаринском муниципальных округах и на Корабельной стороне ликвидировано более 90% мусора, скопившегося с 13 по 15 октября.