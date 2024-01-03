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Мировое обозрение

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Женщин-водителей останавливали полицейские в Туркестанской области (видео)

Женщин-водителей останавливали полицейские в Туркестанской области (видео)

По-особенному начали первый рейд года полицейские Туркестанской области. Они останавливали машины с женщинами за рулем, а также детьми и пожилыми людьми в салоне, чтобы подарить им новогодние подарки, передает NUR.

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