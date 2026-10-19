В августе 2024 года умер Ален Делон. Ему было 88 лет. На протяжении десятилетий французский актёр оставался для мирового кино образцом холодной мужской красоты — с точёным профилем, безупречной выправкой и взглядом, в котором всегда оставалась недосказанность.
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