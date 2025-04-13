Сафронов прокомментировал граффити фанатов Паши Техника на стене Цоя

Сафронов: Стену памяти Паши Техника нужно сделать отдельно, а не на стене Цоя Стену памяти рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) нужно сделать в отдельном месте, а не на стене лидера группы «Кино» Виктора Цоя.