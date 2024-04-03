Эти три простых действия помогут быстро погасить конфликт на дороге

При дорожном конфликте или ДТП, находясь в сильном стрессе, можно быстро успокоиться, если убрать эмоции и сделать несколько упражнений из телесно-ориентированной терапии, сообщила психолог Армена Аракелова.
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