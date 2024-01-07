Столичный дилер привезет в Москву седан Toyota Levin: та же Corolla, но с гибридной силовой установкой

Один из московских дилеров анонсировал скорое появление в продаже седана Toyota Levin. Авто привезут из Китая (машина выпускается на совместном предприятии GAC Toyota), цена, по словам представителя дилера, будет выше 2 млн рублей.
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