Разработчики Deep Rock Galactic поделились с игроками забавной статистикой за 2024 го...

Разработчики Deep Rock Galactic поделились с игроками забавной статистикой за 2024 годРазработчики Deep Rock Galactic поделились с игроками забавной статистикой за 2024 год, а также об общих цифрах, связанных с самой игрой начиная с запуска в 2018 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)