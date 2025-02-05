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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Deep Rock Galactic поделились с игроками забавной статистикой за 2024 го...

Разработчики Deep Rock Galactic поделились с игроками забавной статистикой за 2024 го...

Разработчики Deep Rock Galactic поделились с игроками забавной статистикой за 2024 годРазработчики Deep Rock Galactic поделились с игроками забавной статистикой за 2024 год, а также об общих цифрах, связанных с самой игрой начиная с запуска в 2018 году.

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