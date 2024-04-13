Названа цель злоумышленника, бросившего коктейль Молотова в здание правительства Владимирской области (ВИДЕО)

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что, по предварительным данным, злоумышленник, бросивший коктейль Молотова в здание правительства региона, находился под влиянием мошенников (предположительно, с Украины).
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