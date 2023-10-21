Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов: «Будущий мир, - это мир анклавов»

В настоящее время происходит смена парадигмы функционирования мирового экономического пространства. Об этом заявил на пленарной сессии форума «Сделано в России» первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов.
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