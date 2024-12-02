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Водитель, сэкономивший на полисе ОСАГО, должен заплатить 40 000 рублей за сбитую косулю

Водитель, сэкономивший на полисе ОСАГО, должен заплатить 40 000 рублей за сбитую косулю

﻿﻿Водитель, имеющий ОСАГО, должен выплатить 40 000 рублей компенсации за упавшую косулю. 20 ноября 2024 года мировой судья города Челны-над-Камой рассмотрел дело о возмещении ущерба животному миру, возбужденное Государственным комитетом по биологическим ресурсам Республики Татарстан.

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