Фицо прокомментировал покушение на Трампа в Пенсильвании

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно пережил покушение, в воскресенье прокомментировал атаку на бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в рамках митинга в Пенсильвании.
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