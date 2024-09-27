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Царьград

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Слишком суровое наказание: адвокаты мигрантов просили суд в Челябинске о снисхождении

Слишком суровое наказание: адвокаты мигрантов просили суд в Челябинске о снисхождении

В деле об убийстве подростка возле ТРК "Космос" выступила защита.В прениях на суде по делу об убийстве 17-летнего Игоря Евстафьева, слово дали адвокатам обвиняемых.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Закатать по полной а то опять: &quot;прецедент попрет в массы&quot;, как при убийстве пешеходов водятлами ............ &quot;прости начальника так получилас&quot; и откуп родственникам &quot;потерпевшего&quot; а убийство все таки убийством и остается.
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