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ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ — Гладков

ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ — Гладков

Обстрел Грайворонского городского округа совершили подразделения ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 26 мая в своем телеграмм-канале.

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