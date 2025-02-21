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Судебные приставы запретили «Домодедово Фьюел Фасилитис» выплачивать доходы по ценным бумагам и их погашение

Судебные приставы запретили «Домодедово Фьюел Фасилитис» выплачивать доходы по ценным бумагам и их погашение

Отдел по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России наложил арест и запретил «Домодедово Фьюел Фасилитис» выплату доходов по ценным бумагам и их погашение, следует из сообщений,  опубликованных в Telegram-канале Ассоциации владельцев облигаций.

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