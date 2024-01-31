В РФ завершают производство первой партии самоходного арткомплекса «Коалиция СВ»

РИАМО - 31 янв. На заводе «Уралтрансмаш» на завершающей стадии производства находится первая партия отечественного новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция СВ», сообщает пресс-служба Минобороны страны.
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