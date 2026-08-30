Гороскоп на 30.08.2026. Предупреждения и советы звезд для всех знаков зодиака

Для декоративного Овна предстоит переходный день, полный опасности. Решения, лихорадочно принимаемые сегодня, обернутся неожиданными трудностями в будущем.
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