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Трамп искренне не понимает, почему он должен быть врагом России и не может дружить с Путиным

Трамп искренне не понимает, почему он должен быть врагом России и не может дружить с Путиным

Президент США Дональд Трамп отомстит Владимиру Зеленскому кому за прошлые и нынешние обиды. Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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