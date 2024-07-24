В Петербурге на улице нашли годовалую девочку со множеством синяков

В ситуации разбирается Следственный комитет Следственный комитет приступил к проверке по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в Петербурге, подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
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