MakeUseOf рассказал об использовании приставки как DVD-плеера

Издание MakeUseOf сообщает, что старые игровые консоли могут служить качественными DVD-плеерами. Специалисты подчеркивают, что такие устройства поддерживают Blu-ray и 4К, что актуально в 2026 году из-за дефицита новых плееров.
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