Bloomberg: в 2025 году Apple начнет производить наушники AirPods в Индии

Apple планирует начать производство беспроводных наушников AirPods в Индии в начале следующего года, что станет значительным шагом в стремлении компании расширить производственные мощности за пределы Китая.
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