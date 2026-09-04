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Регионы России

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Экспозиция аварийно-спасательной техники на ВЭФ-2026

Экспозиция аварийно-спасательной техники на ВЭФ-2026

На Дальневосточном форуме акцент на демонстрацию техники никого не удивляет, но в этот раз представлена уличная экспозиция аварийно-спасательной техники, которая стоит на вооружении МЧС России, либо «готовится зайти».

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