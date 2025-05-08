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Царьград

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Барак Обама подчинялся Соросу: Брат не стал хранить эту тайну

Барак Обама подчинялся Соросу: Брат не стал хранить эту тайну

Конечно, мы догадывались. Но теперь есть свидетельства. Бывший президент США Барак Обама не был самостоятельным лидером.

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