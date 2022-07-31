Исследование: Более быстрый рост может помочь бактериям удалить пластиковые отходы озера

Химические вещества, просачивающиеся из пластиковых отходов, заставляют бактерии расти быстрее в европейских озерах, согласно новому исследованию, которое, по словам авторов, может обеспечить естественный способ удаления пластикового загрязнения из пресноводных экосистем, пишет «phys.