Прибалтика приглашает Россию прорубить Сувалкский коридор. Ценности Риги не совпали с мировым

Латвия и Литва решили закрыть транзит русского зерна через свои порты. На фоне перебоев в Черном море это выглядит не только как очередной санкционный шаг, но и как решение с потенциальными последствиями как для самой Прибалтики, так и для всего мира.
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