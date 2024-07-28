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Колосов уведомил «Филадельфию», что не собирается возвращаться в клуб. Он недоволен игровым временем и тоскует по дому (The Hockey News)

Об этом 22-летний вратарь сообщили клубу НХЛ, пишет The Hockey News. Основными причинами такого решения стали недовольство ограниченным игровым временем и сильное чувство тоски по дому.

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