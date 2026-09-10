Более 26 кг наркотика пытался сбыть москвич в Нижегородской области

В лесу у деревни Богданово Городецкого округа задержан 36-летний житель Москвы. Его подозревают в попытке сбыть в Нижегородской области более 26 кг синтетического наркотика.
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