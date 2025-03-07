MASH: шесть школьников Подмосковья отравились соевыми палочками из Тик-тока

11-летние ученики школы №1 в Красноармейске доставлены в больницу.Шесть учеников 5 класса школы №1 в подмосковном Красноармейске попали в больницу после того, как попробовали знаменитые среди подростков соевые палочки "Лятяо".
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