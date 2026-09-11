Театр Всеволода Шиловского продолжает разговор

Московский театр Всеволода Шиловского открыл четвёртый сезон премьерой, в которой есть и азарт молодости, и ностальгия по театральной традиции, и вполне современный вопрос: можно ли устроить человеческое счастье по заранее начерченной схеме? Музыкальный водевиль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева стал для театра не просто очередной работой в афише.