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Аргументы недели

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Театр Всеволода Шиловского продолжает разговор

Театр Всеволода Шиловского продолжает разговор

Московский театр Всеволода Шиловского открыл четвёртый сезон премьерой, в которой есть и азарт молодости, и ностальгия по театральной традиции, и вполне современный вопрос: можно ли устроить человеческое счастье по заранее начерченной схеме? Музыкальный водевиль «Квадратура круга» по пьесе Валентина Катаева стал для театра не просто очередной работой в афише.

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