Физики из США провели первую квантовую телепортацию

Ученые достигли успеха в телепортации частиц с вероятностью более 80%.Физики из Северо-Западного университета в США провели успешный эксперимент по квантовой телепортации частиц на расстояние 30 километров.
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