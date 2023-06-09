РИА Новости: Германия нашла «виноватого» в своем энергетическом фиаско

Власти Германии сообщили, кто на самом деле «виноват» в провале курса на «зеленую» энергетику. По мнению Берлина, все дело в России и ее дешевом газе, пишет публицист Сергей Савчук.
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