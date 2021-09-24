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Верховный суд призвал не сажать малоимущих россиян за нетяжкие преступления

Верховный суд призвал не сажать малоимущих россиян за нетяжкие преступления

Верховный суд России призвал не отправлять в колонию людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за бедности.

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Владимир Днепров
И теперь, он сразу будет "Устроен на работе", и сразу появятся деньги у семьи, Или ему дадут разрешение на вывоз сигарет с Украины безнаказанно.
Михаил Еграшин
Да, герою Чарли Чаплина в наших условиях не выжить.

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