Верховный суд призвал не сажать малоимущих россиян за нетяжкие преступления

Телеканал 360°ПолитикаВерховный суд призвал не сажать малоимущих россиян за нетяжкие преступленияВерховный суд России призвал не отправлять в колонию людей, которые совершили нетяжкие преступления из-за бедности.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ДнепровИ теперь, он сразу будет "Устроен на работе", и сразу появятся деньги у семьи, Или ему дадут разрешение на вывоз сигарет с Украины безнаказанно.Михаил ЕграшинДа, герою Чарли Чаплина в наших условиях не выжить.Комментировать
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