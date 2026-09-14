Трамп: рост цен в США вызван Байденом и его администрацией

Причиной роста цен в США стала политика бывшего президента США Джо Байдена. Об этом в соцсети Truth Social написал действующий американский лидер Дональд Трамп.
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