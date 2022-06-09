Позволь себе быть счастливым: как биробиджанец улетел жить в Таиланд и стал блогером

Позволь себе быть счастливым: как биробиджанец улетел жить в Таиланд и стал блогером

Мы все давно привыкли к чемоданному настроению наших земляков. Жители ЕАО регулярно уезжают на ПМЖ в другие места.

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