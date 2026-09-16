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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцы не смогут выходить на двух остановках речного маршрута

Новосибирцы не смогут выходить на двух остановках речного маршрута

С сегодняшнего дня, 16 сентября, на речном маршруте «Речной вокзал — Седова Заимка» теплоходы перестанут делать остановки «Бибиха» и «Седова Заимка».

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