ХАМАС и Израиль договорились о свободном передвижении по Газе на 4 дня

Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к согласию по вопросу обеспечения свободного передвижения палестинцев с севера на юг сектора Газа, говорится в заявлении группировки, опубликованном в Telegram-канале по итогам переговоров.
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