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В «ММК-МЕТИЗ» для развития производства инвестировали более 5 млрд рублей

В «ММК-МЕТИЗ» для развития производства инвестировали более 5 млрд рублей

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (ОАО «ММК-МЕТИЗ», входит в Группу ММК) за последние пять лет инвестировал в развитие производства более 5,3 миллиарда рублей.

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