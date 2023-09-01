Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Это картина маслом структуры экономики и финансов РФ. В остальной фауне таких аномалий не отметил ещё Дарвин.Конец эпохи: росс...
  • Дмитрий Бакланов
    А какие плюсы дает отказ от биометрии? То, что вместо вас можно использовать другого человека для снятия денег с ваши...Биометрия и росси...
  • Sobering
    Автор по своей безграмотности решил, что БРИКС это экономическая организация. Вот ЕВРАЗЕС - да, а БРИКС - это политик...БРИКС: пациент ск...

Прокуратура Севастополя отчиталась о проверке детского лагеря «Алькадар»

Прокуратура Севастополя провела проверку по сведениям, опубликованным в социальных сетях и средствах массовой информации, о нарушении санитарных норм и правил в детском оздоровительном лагере «Алькадар» и заболевании отдыхавшего там ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх