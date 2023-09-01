Прокуратура Севастополя отчиталась о проверке детского лагеря «Алькадар»

Прокуратура Севастополя провела проверку по сведениям, опубликованным в социальных сетях и средствах массовой информации, о нарушении санитарных норм и правил в детском оздоровительном лагере «Алькадар» и заболевании отдыхавшего там ребенка.
Прокуратура Севастополя провела проверку по сведениям, опубликованным в социальных сетях и средствах массовой информации, о нарушении санитарных норм и правил в детском оздоровительном лагере «Алькадар» и заболевании отдыхавшего там ребенка.
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