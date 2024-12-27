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В России создали препарат для лечения рака предстательной железы

В России создали препарат для лечения рака предстательной железы

Импортозамещенный радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)» разработанный для лечения рака предстательной железы на основе российского сырья получил регистрационное удостоверение.

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