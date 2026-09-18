Элла Памфилова: более 260 тыс. человек проголосовали досрочно

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что более 260 тыс. человек проголосовали досрочно. Из них 232 490 - в труднодоступных районах и 27 883 - на судах в плаваниях.
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