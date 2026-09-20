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Австралия выпустила компоненты динамической модели ледниковых щитов

Австралия выпустила компоненты динамической модели ледниковых щитов

Австралийский национальный центр климатического моделирования (ACCESS-NRI) выпустил четыре ключевых компонента модели Ice Sheet and Sea-level System Model (ISSM) для австралийского исследовательского сообщества.

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