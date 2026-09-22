Кубок Посла Китая по го пройдет в Москве 26–27 сентября

Более 400 игроков из более чем 45 российских городов зарегистрировались на Кубок Посла Китая по вэйци (го).
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