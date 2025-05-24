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Царьград

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Генсека парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в госизмене

Генсека парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в госизмене

Идёт расследование утечки информации, касающейся государственной тайны и национальной безопасности.В отношении генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари возникло подозрение в государственной измене.

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