Генсека парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в госизмене

Идёт расследование утечки информации, касающейся государственной тайны и национальной безопасности.В отношении генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари возникло подозрение в государственной измене.
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