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Аргументы и Факты

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Дроны ВСУ взяли курс на Румынию: главная новость СВО 12 июля

Дроны ВСУ взяли курс на Румынию: главная новость СВО 12 июля

В Черном море недалеко от Румынии уничтожили украинские морские дроны. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.

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